 
مباشر
عاجل
مراسلنا: تركيا تعلن تحييد قيادية من "الكردستاني" مصنفة على النشرة الحمراء لأخطر المطلوبين في البلاد

شخص يتمكن من إيقاف حساب مدير "إنستغرام" على المنصة بطريقة غريبة!

العالم الرقمي و Social media

شخص يتمكن من إيقاف حساب مدير
Sputnik RAMIL SITDIKOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpaq

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شخصا احتال على القائمين على شبكة "إنستغرام" ليقوم بتجميد حساب رئيس الشبكة لفترة مؤقتة.

وتبعا لصحيفة Vice فإن "شخصا نجح بحظر صفحة إنستغرام الخاصة بمدير هذه المنصة بعد أن احتال على القائمين على المنصة مستغلا ميزة (حفظ صفحة الشخص المتوفي)".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص المذكور راسل القائمين على المنصة وتمكن من إقناعم بأن موسيري قد توفى، وأرسل لهم مقالة حول الأمر منشورة على موقع مزيف، ليقوم المختصون بإيقاف صفحة موسيري لمدة ثم أعادوها للعمل بعد أن تبينوا الخطأ".

شخص يتمكن من إيقاف حساب مدير
https://tvzvezda.ru/ @mosseri, Instagram
إقرأ المزيد
عطل يصيب تطبيق
عطل يصيب تطبيق "إنستغرام"

ونوهت الصحيفة إلى أن موسيري تمكن من استعادة صفحته على "إنستغرام" بعد فترة وجيزة كونه المسؤول عن منصات الشبكة، لكن الأشخاص العاديين قد يحتاجون إلى أسابيع لاستعادة صفحاتهم في حال تعرضوا لمثل هذه الأمور.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة (حفظ صفحة الشخص المتوفي) تسمح بمراسلة القائمين على منصة "إنستغرام" وإعلامهم بأن صاحب حساب معين على المنصة قد توفي، وبعد إبراز الوثائق المطلوبة يقوم المختصون بـ "تجميد" صفحة ذلك الشخص.

المصدر: لينتا.رو

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا