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عطل يصيب تطبيق "إنستغرام"

العالم الرقمي و Social media

عطل يصيب تطبيق
Reuters Dado Ruvic
تطبيق إنستغرام
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أفاد موقع Downdetector المتخصص بمراقبة مشاكل الإنترنيت والتطبيقات بأن عطلا أصاب تطبيق "إنستغرام".

وأوضح أن 55 بالمئة من المستخدمين أبلغوا أن لديهم مشكلة في التطبيق في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأشار إلى أن 24 بالمئة من المستخدمين يتخلصون من المشكلة عند الاتصال بالخادم، فيما 22 بالمئة يعانون من مشاكل أخرى في التطبيق.

المصدر: Downdetector

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