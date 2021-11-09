عطل يصيب تطبيق "إنستغرام"

أفاد موقع Downdetector المتخصص بمراقبة مشاكل الإنترنيت والتطبيقات بأن عطلا أصاب تطبيق "إنستغرام".

وأوضح أن 55 بالمئة من المستخدمين أبلغوا أن لديهم مشكلة في التطبيق في الولايات المتحدة وبريطانيا.

User reports indicate Instagram is having problems since 4:32 PM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) November 9, 2021

وأشار إلى أن 24 بالمئة من المستخدمين يتخلصون من المشكلة عند الاتصال بالخادم، فيما 22 بالمئة يعانون من مشاكل أخرى في التطبيق.

المصدر: Downdetector