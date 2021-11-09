عطل يصيب تطبيق "إنستغرام"
Reuters Dado Ruvic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp7i
أفاد موقع Downdetector المتخصص بمراقبة مشاكل الإنترنيت والتطبيقات بأن عطلا أصاب تطبيق "إنستغرام".
وأوضح أن 55 بالمئة من المستخدمين أبلغوا أن لديهم مشكلة في التطبيق في الولايات المتحدة وبريطانيا.
User reports indicate Instagram is having problems since 4:32 PM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown— Downdetector (@downdetector) November 9, 2021
وأشار إلى أن 24 بالمئة من المستخدمين يتخلصون من المشكلة عند الاتصال بالخادم، فيما 22 بالمئة يعانون من مشاكل أخرى في التطبيق.
المصدر: Downdetector
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.