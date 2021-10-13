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عطل يصيب تطبيق "تيليغرام" في العديد من دول العالم

العالم الرقمي و Social media

عطل يصيب تطبيق
Reuters
تطبيق "تيليغرام"
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أصاب عطل فني عام فجر يوم الأربعاء تطبيق المراسلة الشهير "تيليغرام"، حيث لم يتمكن العديد من مستخدميه حول العالم من الوصول إلى حساباتهم بشكل عام.

وبحسب ما ذكره موقع "داون ديتكتور"، فإن تطبيق التراسل يعاني من عطل وتوقف في الدردشة.

ولا يستطيع المستخدمون في الوقت الحالي من الاتصال بالخوادم الخاصة بالمنصة أو إرسال أو استقبال الرسائل أو الرسائل النصية أو الوسائط المتعددة.

وأظهرت بيانات موقع الويب المستقل "DownDetector" المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، استنادا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الآلاف من مستخدمي نظام المراسلة الفورية يواجهون انقطاعا في الخدمة في العديد من دول العالم.

يتبع..

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