عطل يصيب تطبيق "تيليغرام" في العديد من دول العالم

أصاب عطل فني عام فجر يوم الأربعاء تطبيق المراسلة الشهير "تيليغرام"، حيث لم يتمكن العديد من مستخدميه حول العالم من الوصول إلى حساباتهم بشكل عام.

وبحسب ما ذكره موقع "داون ديتكتور"، فإن تطبيق التراسل يعاني من عطل وتوقف في الدردشة.

User reports indicate Telegram is having problems since 7:57 PM EDT. https://t.co/4EVuNGgxao RT if you're also having problems #Telegramdown — Downdetector (@downdetector) October 12, 2021

ولا يستطيع المستخدمون في الوقت الحالي من الاتصال بالخوادم الخاصة بالمنصة أو إرسال أو استقبال الرسائل أو الرسائل النصية أو الوسائط المتعددة.

وأظهرت بيانات موقع الويب المستقل "DownDetector" المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، استنادا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الآلاف من مستخدمي نظام المراسلة الفورية يواجهون انقطاعا في الخدمة في العديد من دول العالم.

يتبع..