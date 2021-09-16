روسيا تبدأ بحجب خدمة Google Docs في بعض مناطق البلاد

بدأ بعض المشغلين الروس للاتصالات في حجب خدمة Google Docs التابعة لشركة "غوغل" الأمريكية.

أفاد بذلك مشروع GlobalCheck، الذي تولى مراقبة الأنظمة الروسية لعملية حجب عناوين الإنترنت الإلكترونية وتقديم تقارير في صفحته على "تويتر".

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وحسب GlobalCheck فإن وصول الخدمة تم تقييده من قبل مشغلي شبكات الهاتف المحمول الروسية مثل MTS وMegafon وRostelecom، ولكن ليس في كل مناطق روسيا.

وأشار التقرير إلى أن الحجب يحتمل أن يكون مرتبطا بنشر قوائم ما يسمى بـ" "التصويت الذكي" على خدمة Google Docs.

يذكر أن هيئة "روس كوم نادزور"(الرقابة الروسية) كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها حجبت موقع "التصويت الذكي" (Smart Voting) لأنه استخدم من قبل منظمة متطرفة.

وبعد أيام قليلة طالبت "روس كوم نادزور" شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الإلكترونية العملاقة مثل Apple و Google، بالتوقف عن توفير القدرات على تجاوز القيود المفروضة على وصول هذا الموقع، وحذرتها من أنها ستعتبر ذلك في حال تجاهل مطلبها تدخلا في الانتخابات الروسية.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) وجّه دعوة إلى الممثلين عن Google وApple ليحضروا اجتماعا يعقده مجلس الاتحاد الروسي، لمناقشة التدخل الأمريكي في الانتخابات الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا