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"تويتر" يختبر ميزة انتظرها الكثير من المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Sputnik kiril kalinniKov
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أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن بدء اختبار ميزة جديدة انتظرها العديد من المستخدمين لسنوات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة والتي تختبر عند عدد محدود من مستخدمي التطبيق حاليا، ستمكن المستخدمين من وضع علامة "إعجاب" أو عدم "إعجاب" على التعليقات التي يرونها في التغريدات على "تويتر".

وسيتمكن المستخدم من وضع علامة "الإعجاب" على التعليق عبر رمز إبهام متجه نحو الأعلى، وعلامة "عدم الإعجاب" عبر رمز إبهام موجه نحو الأسفل، ولن تظهر علامة "عدم الإعجاب" لجميع متابعي التغريدة بل لناشرها فقط.

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ويرى الخبراء في "تويتر" أن هذه الميزة قد تساعد المستخدمين على التخلص من العديد من التعليقات غير المرغوبة على تغريداتهم، ومساعدتهم على التحكم بمحتوى منشوراتهم بشكل أفضل.

ولم تحدد "تويتر" فيما إذا كانت الميزة الجديدة ستتاح لجميع مستخدمي التطبيق في المستقبل، لكنها أشارت إلى انها ستختبرها حاليا لمعرفة تفاعل الناس معها.

المصدر: ixbit

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