"تويتر" يختبر ميزة انتظرها الكثير من المستخدمين

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن بدء اختبار ميزة جديدة انتظرها العديد من المستخدمين لسنوات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة والتي تختبر عند عدد محدود من مستخدمي التطبيق حاليا، ستمكن المستخدمين من وضع علامة "إعجاب" أو عدم "إعجاب" على التعليقات التي يرونها في التغريدات على "تويتر".

وسيتمكن المستخدم من وضع علامة "الإعجاب" على التعليق عبر رمز إبهام متجه نحو الأعلى، وعلامة "عدم الإعجاب" عبر رمز إبهام موجه نحو الأسفل، ولن تظهر علامة "عدم الإعجاب" لجميع متابعي التغريدة بل لناشرها فقط.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY — Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021

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ويرى الخبراء في "تويتر" أن هذه الميزة قد تساعد المستخدمين على التخلص من العديد من التعليقات غير المرغوبة على تغريداتهم، ومساعدتهم على التحكم بمحتوى منشوراتهم بشكل أفضل.

ولم تحدد "تويتر" فيما إذا كانت الميزة الجديدة ستتاح لجميع مستخدمي التطبيق في المستقبل، لكنها أشارت إلى انها ستختبرها حاليا لمعرفة تفاعل الناس معها.

المصدر: ixbit