طرق بسيطة لتحسين عمل متصفح Chrome

يعاني بعض مستخدمي الإنترنت من بعض المشكلات في عمل متصفح Chrome الذي يعتبر من أكثر المتصفحات استخداما، فما هي أبسط الطرق لجعل هذا المتصفح يستجيب بسرعة.

وتبعا لخبراء التقنية فإن أداء المتصفح قد لا يعتمد دوما على برمجيات المتصفح نفسه، بل على الجهاز الذي يستعمل منه وعلى شبكة الإنترنت المستخدمة أيضا، فأول خطوة يمكن اتباعها عند ملاحظة بطء أداء المتصفح هي التحقق من إعدادات شبكات الإنترنت في الجهاز والتحقق من عمل شبكة الإنترنت المستخدمة عبر عدة أجهزة.

والأمر الثاني الذي قد يؤثر على سرعة أداء المتصفح أيضا هو فتح عدد كبير من علامات التبويب وصفحات الإنترنت في وقت واحد، لذا ينصح الخبراء بإغلاق المواقع والصفحات التي لا حاجة لاستخدامها أثناء العمل مع صفحات ومواقع أخرى.

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ومن الأمور التي قد تؤثر على عمل متصفح Chrome هو امتلاء ذاكرة التخزين فيه بمعلومات التصفح المؤقتة، لذا ينصح بإفراغ هذه البيانات من المتصفح بين الفترة والأخرى.

يمكن لـ "ميزة تسريع الأجهزة القيد التشغيل" أن تؤثر أحيانا على أداء متصفح Chrome، لذا ينصح بتعطيل هذه الميزة أثناء تصفح الإنترنت.

المصدر: ixbit