 
مباشر

Realme تعلن عن هاتف متين بمواصفات فائقة

العالم الرقمي و Social media

Realme تعلن عن هاتف متين بمواصفات فائقة
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvni

كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد GT Master الذي صنف كأحد أفضل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة حاليا.

وحصل الهاتف على هيكل بتصميم مميز جدا، خصوصا من حيث تصميم واجهته الخارجية، وأتى الهيكل مقاوما للماء والغبار بأبعاد (159.2/73.5/8) ملم، بوزن 174 غ.

كما جهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

Realme تعلن عن هاتف متين بمواصفات فائقة
youtube/REC Anything

ويمكن للجهاز التعامل مع شبكات 5G والبيانات بسرعة عالية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 642L.

إقرأ المزيد
Xiаomi تتحضر لإطلاق أفضل هواتفها
Xiаomi تتحضر لإطلاق أفضل هواتفها

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0 وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا