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Xiаomi تتحضر لإطلاق أفضل هواتفها

العالم الرقمي و Social media

Xiаomi تتحضر لإطلاق أفضل هواتفها
youtube/TechDroider
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف Mi Mix 4 الذي يتوقع أن تكشف عنه Xiаomi قريبا، والمفترض أن يكون من بين أفضل هواتف عام 2021.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر من المفترض أن يحصل على شاشة عالية الدقة من TСL Huаxing بمقاس 6.7 بوصة، منحنية الحواف وشبيهة بشاشات هواتف NOTE من سامسونغ.

كما صممت شاشة هذا الهاتف بطريقة خاصة تجعل الكاميرا الأمامية لا تظهر من خلالها أي أن المستخدم سيتمكن من مشاهدة الصور والفيديوهات على كامل مساحة الشاشة دون أن يلاحظ مكان الكاميرا عليها.

وسيضمن الأداء العالي للهاتف وسرعة تعامله مع البيانات والشبكات معالج +Snаpdragon 888 وذواكر وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت.

Xiаomi تتحضر لإطلاق أفضل هواتفها
youtube/TechDroider

كما من المفترض أن يجهز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+20+5) ميغابيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن فائق السرعة عبر شواحن باستطاعة 120 واطا، فضلا عن حصوله على ميزة الشحن اللاسلكي السريعة عبر شواحن باستطاعة 70 و80 واطا.

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وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام تشغيل "أندرويد-11" مع واجهات MIUI 13.

المصدر: ixbit

 

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