كيف تنقل سجل المحادثات من واتس آب إلى تطبيق "تليغرام"

شهد تطبيق المراسلة "تليغرام" ارتفاعا كبيرا في قاعدة مستخدميه في الأسابيع الأخيرة، حيث كان الكثيرون يبحثون عن بديل لتطبيق واتس آب.

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وعقب موجة الانتقال الكبيرة إلى "تليغرام"، أضاف التطبيق القدرة على استيراد سجل المحادثات من واتس آب إلى منصته، ما يعني أنك لن تفقد المحادثات السابقة إذا كنت ترغب في تبديل خدمات المراسلة.

ووصلت الميزة الجديدة إلى مستخدمي "تليغرام"عبر نظام التشغيل iOS مع الإصدار 7.4.1، الذي وقع إطلاقه في 27 يناير ورصده موقع 9to5Mac.

وأعلنت شركة "تليغرام" لاحقا أن الميزة متاحة أيضا عبر نظام أندرويد. وإلى جانب واتس آب، يمكن أيضا استيراد سجلات المحادثات من تطبيقات Line وKakaoTalk، وفقا لـTelegram's changelog's iOS.

وتأتي إضافة هذه الميزة في الوقت الذي تبلغ فيه شركة "تليغرام"عن زيادات هائلة في أعداد المستخدمين لتطبيقها، حيث تضم الخدمة الآن أكثر من 500 مليون مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم. ويبدو أن السبب هو سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلنت عنها شركة واتس آب سابقا، حيث أثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية بشأن تطبيق المراسلة المملوك لـ "فيسبوك" (وأخّرت واتس آب لاحقا تقديم السياسة الجديدة عبر منصتها، وأصرت على أنها لن تؤثر على أمان محادثات المستهلك أو بيانات الملف الشخصي).

Move your message history from apps like WhatsApp, Line and KakaoTalk to Telegram. https://t.co/PediepRhytpic.twitter.com/VPeuilGt2T — Telegram Messenger (@telegram) January 28, 2021

وبالنسبة للمستخدمين الذين ينتقلون من واتس آب إلى "تليغرام"، فإن قدرتهم على أخذ سجلات المحادثات معهم تعني عائقا واحدا أقل للتبديل.

وتعمل عملية الاستيراد على أساس الدردشة عبر الدردشة (chat-by-chat)، وهو نفسه بالنسبة للمحادثات الفردية كما هو مع المحادثات الجماعية. ولبدء استيراد دردشة من خدمة مراسلة واتس آب على iOS:

Move your message history from apps like WhatsApp, Line and KakaoTalk to Telegram. https://t.co/PediepRhytpic.twitter.com/VPeuilGt2T — Telegram Messenger (@telegram) January 28, 2021

- افتح المحادثة ذات الصلة، ثم انقر فوق اسم المجموعة أو جهة الاتصال من أعلى الدردشة لفتح شاشة المعلومات الخاصة بها.

- خيار "تصدير الدردشة" (Export Chat) يفتح صفحة مشاركة iOS، حيث سترى خيار تحديد "تليغرام".

- بعد ذلك، ما عليك سوى اختيار دردشة "تليغرام" لنقل الرسائل إليه.

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وفي الوقت نفسه، على نظام أندرويد، يلاحظ "تليغرام" أنه يمكن العثور على خيار "تصدير الدردشة" في واتس آب من خلال النقر على الزر ثلاثي النقاط في الجزء العلوي الأيمن من الدردشة، ثم تحديد "المزيد".

وتحتوي أي رسائل يتم استيرادها إلى الدردشات على تصنيف "مستورد" صغير عليها يشير إلى تاريخ إرسالها في الأصل، ووقت نقلها إلى "تليغرام"، وتكون الرسائل مرئية لجميع المشاركين في الدردشة.

وهناك خيار استيراد سجلات دردشة واتس آب مع الصور أو من دونها. وتظهر الرسائل المستوردة بالترتيب الذي تم استيرادها به، وليس بترتيب إرسالها في الأصل.

المصدر: ذي فيرج