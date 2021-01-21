إذا حان الوقت للتخلي عن واتس آب فهذه أفضل تطبيقات الدردشة البديلة:

إذا كنت تتطلع إلى التخلص من واتس آب للحصول على خدمة مراسلة من شركة أخرى غير فيسبوك، فهناك بالفعل مجموعة من البدائل المجانية والمدفوعة المتاحة.

وعلى الرغم من أن واتس آب أعلنت تأجيل فرض سياسة الخصوصية الجديدة التي أعلنت عنها مؤخرا، إلى ثلاثة أشهر بعد أن كان من المفترض بدء تنفيذها في الثامن من فبراير المقبل، إلا أن المستخدمين ينوون التخلي عن التطبيق لصالح تطبيقات أخرى.

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وشهد عدد من تطبيقات المراسلة المتنافسة زيادة في عدد المستخدمين خلال الأيام القليلة الماضية.

وإذا كنت تفكر في تجربة تطبيق بديل عن واتس آب، فإليك بعضا من أفضل البدائل المتاحة الآن لمستخدمي مختلف نظم التشغيل:

- تطبيق Signal لمستخدمي أندرويد وiOSوويندوز وmacOS وLinux:

عندما يتعلق الأمر ببدائل واتس آب، عادة ما يكون Signal هو الاقتراح الأول. وهذا لأنه يتخذ موقفا صارما جدا بشأن الخصوصية، ليس فقط لأنه مشفر من طرف إلى طرف (end-to-end)، مثل واتس آب ، ولكن لأن شيفرته مفتوحة المصدر. وهذا يعني أن أي شخص قادر على التدقيق في ممارساته وتقديم اقتراحات. على عكس واتس آب، حيث يتعين على المستخدمين الوثوق في أن فيسبوك صادق في كلامه (ولم يرتكب أي أخطاء). ويمكن لخبراء الخصوصية التحقق من رمز Signal بأنفسهم، واقتراح التحسينات، ثم التحقق مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت الشركة نفذت التعديلات الموعودة.

ونتيجة لذلك، فإن طبيعة Signal مفتوحة المصدر تعني أنه واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الموثوقة والأكثر أمانا على هذا الكوكب. وكشف إدوارد سنودن سابقا أنه يستخدم التطبيق، بالإضافة إلى مبتكر "تويتر"، جاك دورسي.

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وهناك مجموعة متشابهة جدا من الميزات لتطبيق واتس آب، بما في ذلك الدردشات الجماعية والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو مع ما يصل إلى ثمانية مشاركين وصور GIF والملصقات والمزيد. وأفضل ما في الأمر أن تطبيق Signal مجاني تماما للاستخدام. ويتم تشغيل التطبيق من قبل منظمة غير ربحية مستقلة تعتمد على التبرعات، بحيث يمكنك دعم Signal بقدر ما تستطيع.

-Threema لمستخدمي iOS وأندرويد :

إذا كنت ترغب في الحفاظ على خصوصيتك بجدية، فإن Threema مكان جيد للبدء. وهو بسعر 2.99 جنيها إسترلينيا (4 دولارات)، وليس الخيار الأقل تكلفة في الواقع، ولكن سعره قليل جدا مقارنة بتأمينه جميع الرسائل النصية ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والملفات. وبخلاف واتس آب، يتيح Threema الدردشة دون الكشف عن هويتك، لذلك ليست هناك حاجة لتسليم رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني إلى الشركة عند إنشاء حساب.

وبدلا من ذلك، سينشئ تطبيق الدردشة بشكل عشوائي معرف Threema عند بدء استخدام التطبيق، وهذه هي الطريقة التي سيتمكن بها الأصدقاء والعائلة من التواصل معك داخل التطبيق. والأفضل من ذلك، أن تطبيق Threema لا يعرض أي إعلانات أو يجمع أي معلومات عن مستخدميه.

وكل شيء محمي بالتشفير من طرف إلى طرف، بما في ذلك مكالمات الفيديو والملفات وحتى تحديثات الحالة (وهذا بالتأكيد ليس هو الحال مع جميع خدمات المراسلة).

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تطبيق Threema، الذي تم تصميمه وإنشاؤه في سويسرا، لا يبخل بالميزات، حيث أنه بالإضافة إلى الرسائل النصية المعتادة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، هناك أيضا مشاركة آمنة للملفات ومحادثات جماعية وقوائم لبث الرسائل إلى عدة مستخدمين في وقت واحد. وستكون قادرا على إرسال الرسائل واستلامها على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي وأي متصفح الويب، وذلك بفضل البوابة الآمنة عبر الإنترنت أيضا.

- تلغرام لمستخدمي iOS وآبل وساعة آبل الذكية Apple Watch وأندرويد وويندوز وLinux وmacOS:

تلغرام هو بديل آخر شائع بشكل كبير لتطبيق واتس آب يوفر بعض ميزات الأمان القوية جدا، على الرغم من أنك ستحتاج إلى إجراء بعض التغييرات في الإعدادات لتحقيق أقصى استفادة من هذا التطبيق حقا. وذلك لأن تلغرام لا يستخدم التشفير من طرف إلى طرف افتراضيا. ومن دون أي تعديلات، سيتم تخزين رسائلك على خوادم الشركة، وهذا ليس مثاليا. ولحسن الحظ، يؤدي تمكين الوضع السري إلى إلغاء تأمين التشفير التام بين الأطراف لجميع الاتصالات.

ليس ذلك فحسب، بل سيتم تخزين الرسائل على هاتفك فقط. وإذا قرر شخص ما أنه يريد حذف رسالة، فسيتم حذفها من جميع الأجهزة التي تلقت النص. ويمكنك أيضا تعيين أوقات انتهاء الصلاحية على الرسائل، لذلك لا تحتاج إلى تذكر العودة وحذف كل نص فردي، وستختفي تلقائيا من جميع الأجهزة عندما يصل المؤقت إلى مقطة الصفر.

ويمكن تنزيل تلغرام مجانا، حيث تعد الشركة: "لن نبيع الإعلانات أو نفرض رسوم اشتراك".

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ومثل واتس آب، فإن تلغرام ليس مفتوح المصدر، لذلك لم يتم فحص شيفرته من قبل الباحثين الأمنيين مثل Signal. ومع ذلك، فهو أيضا ليس مملوكا لشركة فيسبوك، التي تورطت في عدد من فضائح الخصوصية والبيانات.

ويحتوي تلغرام على بعض الميزات القوية أيضا، بما في ذلك الملصقات والمذكرات الصوتية والمحادثات الجماعية وملفات GIF والمزيد. وتوجد أيضا أدوات لتحرير الصور والفيديو مدمجة مباشرة في تطبيق المراسلة، بحيث يمكنك إجراء أي تعديلات في اللحظة الأخيرة قبل إرسالها إلى أصدقائك وعائلتك.

-iMessage لمستخدمي iOS وmacOS:

تتوفر خدمة iMessage من آبل على جميع أجهزة آبل، ما يعني أنها غير مجدية لأولئك الذين يرغبون في التواصل مع الأصدقاء على أجهزة أندرويد أو ويندوز. ومع ذلك، بالنسبة للأصدقاء والعائلة الراسخين داخل نظام آبل، فإنه ليس نظاما سيئا على الإطلاق. وتستخدم آبل التشفير من طرف إلى طرف افتراضيا، لذا فإن جميع رسائلك النصية ومذكراتك الصوتية ومقاطع الفيديو محمية من أعين المتطفلين حيث يتم بث اتصالاتك في جميع أنحاء العالم.

-Discord لمستخدمي أندرويد وiOS ووبندوز وmacOS وLinux:

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بدأ Discord كمنصة للاعبين لمناقشة ألعاب الفيديو ... لكنه تطور إلى شيء أوسع بكثير. وبناء على كيفية الاستفادة من ميزاته، يوصى الآن باستخدام Discord كبديل لخدمات المراسلة التي تركز على الخصوصية، مثل تلغرام، فضلا عن حلول المؤسسات مثل Slack و Microsoft Teams.

ويحتوي Discord على ميزة مراسلة خاصة تشبه إلى حد بعيد ما رأيناه من واتس آب، ولكن بخلاف تطبيق الدردشة المملوك لفيسبوك، ليست هناك حاجة لتسليم رقم هاتفك. مثل Threema، يمكنك إنشاء اسم مستخدم خاص بك لتعريف نفسك على تطبيق المراسلة المستند إلى الخادم. ويمكن أن يكون هذا كلمة عشوائية من الأحرف أو الأرقام، إذا كنت تريد إخفاء اسمك ورقمك من الخدمة.

ويمكن لمستخدمي Discord إنشاء دردشة جماعية مع ما يصل إلى 10 أصدقاء. وإذا كنت ترغب في إضافة المزيد، فستحتاج إلى بدء خادم Discord الخاص بك والتعامل مع الاستضافة بنفسك.

وتحتوي الخدمة على قائمة مليئة بالميزات، بما في ذلك الدردشات الجماعية ومشاركة الفيديو والصور والقدرة على إرسال الملفات والمزيد.

المصدر: إكسبريس