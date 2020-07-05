شركة OnePlus تدخل عالم أجهزة التلفاز الذكية

أعلن عملاق الصناعة التقنية OnePlus عن طرح 3 نماذج جديدة من أجهزة التلفاز الذكية بأسعار منافسة.

أول جهازين من نوع OnePlus TV Y1 جاءا بشاشات LCD بدقة عرض (01920/1080) بيكسل تشغلان نحو 93% من مساحة الواجهة الأمامية.

وحصل هذان التلفازان على منظومة صوت مدعمة بمكبرات باستطاعة 20 واطا، وعلى تقنية Dolby Audio، وتقنية Dolby Vision، ونظام تشغيل "اندرويد-9"، ولهما القدرة على التواصل مع شبكات Wi-Fi، والاتصال بالأجهزة الذكية عبر البلوتوث.

أما التلفاز الثالث OnePlus TV U1 فحصل على شاشة بمقاس 55 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات 4k، وتدعم تقنية +HDR10 وتقنية Dolby Vision.

وزود هذا الجهاز بمكبرات صوت باستطاعة 30 واطا، بنظام تشغيل Android TV 9، وخدمات عديدة لمشاهدة الفيديوهات والأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت مثل "يوتيوب" وNetflix وAmazon Prim، فضلا عن أنه يدعم مساعد Alexa الصوتي الخاص بأمازون.

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ويتوفر أول تلفازين بسعر 174 و307 $، أما الجهاز الأكبر فيصل سعره في الأسواق إلى 668 دولارا.

المصدر: ixbt