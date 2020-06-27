سامسونغ تكشف عن شاشة للمصممين وعشاق الألعاب لامثيل لها في العالم!

أطلقت شركة سامسونغ رسميا شاشة منحنية مخصصة للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو، بمواصفات لم تطرحها أي شركة من قبل.

وتأتي الشاشة الجديدة بدقة عرض Dual Quad HD تعادل ( 5120/1440) بيكسل، وبمقاس 49 بوصة، وأبعاد "32:9"، ومعدل سطوع يساوي 1000 شمعة على المتر المربع.

والأهم من كل ذلك هو ترددها الذي يعادل 240 هيرتزا، ما يجعلها أول شاشة ألعاب منحنية بهذا التردد تضمن دقة عرض Dual Quad HD، ويخولها لتكون أفضل شاشة قادرة على التعامل مع ألعاب الفيديو الحديثة.

وزودتها الشركة المصنعة بمنفذي DisplayPort 1.4، ومنفذ HDMI 2.0، و3 منافذ USB 3.0، لتكون قادرة على الاتصال مع الحواسب ومختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى منفذ للسماعات.

وتعتبر هذه الشاشة هي الأولى التي حصلت على أعلى تصنيف TUV Rheinland إضافة لشهادة Eye Comfort، وتوفر أيضا ميزات متطورة مثل Virtual Aim Point، و Black Equalizer، كما تدعم تقنيات NVIDIA G-SYNC و FreeSync Premium Pro.

ولم تعلن سامسونغ عن سعر هذه الشاشة رسميا بعد، لكنها أشارت إلى أنها ستطرح باللون الأبيض مع نظام إضاءة خلفية.

المصدر: ixbt