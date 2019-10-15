Blackview تكشف عن هاتفها المصفح

كشفت شركة Blackview عن هاتف مصفح مميز تستعد لطرحه في الأسواق قبل نهاية أكتوبر الجاري.

ويأتي هاتف BV9800 Pro الجديد بهيكل متين محمي بطبقات من المعدن والبلاستيك المقوى والمطاط، وصمم ليتحمل أقسى الصدمات والاهتزازات والتفاوت الكبير في درجات الحرارة، يزن 332 غراما، مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68/ IP69K العالمية، ومعايير MIL-STD-810G المخصصة للهواتف العسكرية.

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وسيعمل هذا الهاتف بأحدث أنظمة "أندرويد"، وسيحصل على منفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 6580 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل 35 يوما في وضعية الاستعداد، وسيزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+5) ميغابيكسل، وخاصية التصوير الحراري، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كما سيطرح Blackview BV9800 Pro بشاشة بمقاس 6.3 بوصة قادرة على عرض فيديوهات +FullHD، وبمعالج Heliо P70 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وسيحصل الهاتف على ماسح لبصمات الأصابع، ومستشعر خاص لقياس معدل نبضات القلب، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع، أما سعره فسيكون 200 دولار تقريبا.

المصدر: 4apk