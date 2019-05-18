تعرف على هاتف "Realme X" المنافس

استعرضت شركة "Realme" الصينية مؤخرا هاتفها الجديد، بمواصفات ممتازة وسعر لا يتجاوز الـ 260 دولارا.

ويأتي هذا الهاتف بهيكل شبيه بهياكل هواتف "OnePlus 7" الجديدة، مزود بشاشة AMOLED، بمقاس 6.5 بوصة، وأبعاد 19.5:9، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، مدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع.

youtube/ben's gadget reviews

ويضمن أدائه الممتاز معالج "Snapdragon 710"، وذاكرة وصول عشوائي 4/6/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات "microSD"، وبطارية بسعة 3765 ميلي أمبير، تعمل جميعها مع نظام تشغيل "Android Pie".

كما زود هذا الجهاز بكاميرا أساسية مزدوجة، بدقة (48+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية متحركة، بدقة 16 ميغابيكسل، مزودة بعدسة بفتحة " f/2.0."، مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها.

youtube/ben's gadget reviews

وسيطرح هذا الهاتف باللونين الأبيض والأزرق، في 3 نسخ: نسخة بذاكرة 4/64 غيغابايت سعرها 220 دولارا، ونسخة بذاكرة 6/64 سعرها 230 دولارا، ونسخة بذاكرة 8/128 سعرها أقل من 260 دولارا بقليل.

المصدر: 3dnews.ru