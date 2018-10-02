اكتشاف 3 طفرات جينية ترتبط بآلام الظهر

وجد باحثون ثلاث طفرات جينية قد تكون مرتبطة بآلام الظهر التي تصيب الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.

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ويعتقد الباحثون أن الطفرات في الجينات "SOX5" و"CCDC26/GSDMC" و"DCC"، قد تؤثر على تطور العمود الفقري.

وقام الباحثون في قسم "Veterans Affairs" في سياتل، بتحليل جينات أكثر من 150 ألف شخص، وتوصلوا إلى أن الطفرات الثلاث مرتبطة بظروف مؤلمة مثل التهاب المفاصل وعرق النسا، خاصة مع الطفرة الجينية "SOX5"، التي سبق أن ارتبطت بهشاشة العظام في الركبة والورك واليد والغضروف والعيوب الهيكلية في الفئران.

وقام الباحثون بقيادة الدكتور، براديب سوري، بالتحقيق أكثر في الطفرات الثلاث في أكثر من 250 ألف مشارك، من بينهم 50 ألف شخص يعانون من آلام الظهر.

وأكدت النتائج التي نشرت في مجلة "PLOS Genetics" الصلة بين "SOX5" وآلام الظهر.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد الباحثون بأن الطفرة الجينية التي تطرأ على "CCDC26/GSDMC" تلعب دورا في الأقراص المنقطعة وعرق النسا الذي يعرف بأنه ألم ينشأ أسفل الظهر من خلال الأرداف وأسفل العصب الوركي في الجزء الخلفي من كل ساق.

لكن الطفرة الجينية في "DCC" ترتبط بالاكتئاب أكثر من ارتباطها بآلام الظهر، ويعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك صلة بين حالة الصحة العقلية وألم الحبل الشوكي.

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ويرتبط ألم الظهر المزمن بالتغيرات في الحالة المزاجية ودور الجهاز العصبي المركزي في الانتقال من آلام الظهر المزمنة إلى آلام الظهر المزمنة.

وعلى الرغم من الحجم الكبير للدراسة، يرى الباحثون أن هناك حاجة إلى إجراء تجارب أكبر لتحديد كيفية مشاركة الجينات في آلام الظهر، نظرا لأن ألم أسفل الظهر يؤثر على ما لا يقل عن أربعة من كل خمسة أشخاص في مرحلة ما من حياتهم، كما يعاني شخص واحد من كل خمسة من ألم مزمن يستمر لمدة سنة أو أكثر.

المصدر: ديلي ميل