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رصد نمو الجهاز العصبي في لقطات مذهلة!

العلوم والتكنولوجيا

رصد نمو الجهاز العصبي في لقطات مذهلة!
© Elizabeth Haynes & Jiaye He / YouTube
رصد نمو الجهاز العصبي في لقطات مذهلة!
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رصدت لقطات ثلاثية الأبعاد لحظات التطور الدقيق للجهاز العصبي لأجنة "zebrafish"، وهو نوع من الأسماك المخططة، وحصلت على جائزة للتصوير الفوتوغرافي.

وفاز الفيديو الرائع الذي صورته الدكتورة، إليزابيث هاينز، بالتعاون مع جايري هنري، على مدى 16 ساعة، بمسابقة "Nikon Small World in Motion" لعام 2018.

via GIPHY

وقامت هاينز بدراسة دور جينات سلسلة كينسين، وهو بروتين ينتمي إلى فئة البروتينات الحركية الموجودة في الخلايا، خلال التطور المعقد للغاية للخلايا العصبية الحسية، في حين تم تطوير تكنولوجيا الفحص المجهري لالتقاط لحظات العملية المذهلة.

وقام الباحثان بتصوير العملية داخل مجهر منزلي، حيث نما الجنين في الماء، وهي ظاهرة صعبة التصوير بشكل لا يصدق، مع قدرة العينة على التحرك بسهولة أثناء محاولة التقاط الصور. ومع ذلك، فإن التقنية البديلة لتقييد حركة "zebrafish" في كتلة من الهلام، يمكن أن تؤدي إلى تصوير تطورها العصبي بدقة لا متناهية.

وتقول هاينز إنه ما يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب تعلمها حول أدوار جينات كينسين، والتوصل إلى فهم أفضل للتغيرات في نموها.

المصدر: RT

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