سنغافورة.. استئصال ورم ضخم من جسم امرأة!

استأصل الأطباء في سنغافورة ورما وزنه حوالي 28 كلغم من جسم امرأة عمرها 53 سنة، تحملته مدة ستة أشهر بسبب خوفها من الأطباء.

ويفيد موقع Live Science بأن المرأة كانت تخاف من مراجعة العيادات الطبية لمساعدتها، إلى أن فقدت القدرة على الحركة بسبب الورم. واكتشف الأطباء أن المرأة مصابة بورم ليفي حميد ضخم في الرحم، بحيث منعها من الحركة وحتى التنفس بصورة طبيعية لمدة ستة أشهر.

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ويقول الأطباء إن الورم كان يشبه اليقطين من حيث الحجم ويشغل تجويف البطن بكامله تقريبا. لذلك اضطر الأطباء بسببه إلى استئصال الرحم والمبيض معه. ويعتقد أن هذا الورم بدأ ينمو منذ خمس سنوات في جسم المرأة على أقل تقدير، وقد لاحظ الأطباء أن المرأة لم تشعر بأي صعوبة في تناول الغذاء والتغوط، ما يدل على أن نموه كان بطيئا جدا.

ومن وجهة النظر الطبية، يعتبر الورم ضخما إذا كان وزنه أكثر من 11 كلغم، ووزن الورم في جسم هذه المرأة كان أكثر من ضعف هذا الرقم بكثير. وقد اعترفت المرأة بأنها لم تراجع الأطباء لأنها تخاف من العملية الجراحية. وحاليا، ترقد في المستشفى وحالتها مستقرة.

المصدر: لينتا. رو