أهمل مراجعة الطبيب 20 عاما فحصل على ورم بحجم رأسه

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن مواطنا هنديا وافق على الخضوع لعملية استئصال ورم نمى على عنقه طيلة 20 عاما.

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وطوال تلك الفترة، اعتقد المزارع سوماي (55 سنة) أن الورم ناتج عن التهاب الغدة الدرقية. ولم يقرر مراجعة الطبيب إلا بعد أن أصبح الورم بحجم رأسه.

ووفقا للأطباء، بلغ وزن الورم 1.4 كلغم، وبعد إجراء التحاليل اللازمة تبين أنه ورم حميد. واستأصل الجراحون الورم في عملية معقدة استمرت ثلاث ساعات ونصف، لأن الورم كان يضغط على الشريان السباتي، وكان لا بد من الإسراع في إجراء العملية.

ولأول مرة منذ زمن بعيد، تخلص سوماي من الصداع الذي رافقه وعانى منه، ويتماثل الرجل حاليا للشفاء في المستشفى وسيغادره قريبا.

المصدر: لينتا. رو