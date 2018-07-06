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أطباء روسيا ينقذون طفلا ولد بتشوه خلقي نادر!

الصحة

أطباء روسيا ينقذون طفلا ولد بتشوه خلقي نادر!
visualrian.ru/Igor onuchin
صورة أرشيفية
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نجح الأطباء في مشفى جراحة الأطفال بمدينة كراسنودار الروسية في إجراء عملية معقدة لإنقاذ حياة طفل ولد بتشوه خلقي نادر.

وأوضح المشفى في بيان له أن "جراحين تابعين له تمكنوا بنجاح من إجراء عملية معقدة لطفل صغير، ولد بفتحة في عضلة الحجاب الحاجز، كانت تؤدي إلى ضغط الأحشاء على الرئتين والقلب".

وأشار القائمون على العملية أن نجاحهم في إجراء هذا العمل الجراحي الدقيق يعود للمراقبة الطبية الدقيقة التي خضعت لها الأم أثناء الحمل، حيث لاحظ الأطباء المشرفون عليها وجود تشوه في بنية الجنين واضطراب في نبضات قلبه، ما استدعى تحويل الأم إلى مشفى جراحة الأطفال بمدينة كراسنودار، ووضعها تحت المراقبة، ومتابعة حالة الطفل بعد ولادته، والتفكير بأفضل الحلول الطبية لعلاجه.

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ويعد الحجاب الحاجز أو "Diaphragm" عضلة موجودة تحت القفص الصدري، تشكل حاجزا يفصل بين القفص الصدري والتجويف البطني، وتلعب هذه العضلة دورا أساسيا في عملية التنفس.

المصدر: فيستي

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