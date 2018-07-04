اختراق روسي طبي قد يغني عن بعض عمليات القلب المفتوح!

اخترع العلماء في مركز "ميشالكين" القومي للبحوث الطبية أول صمام تاجي اصطناعي في روسيا يزرع بواسطة القسطرة.

ويصنع هيكل الصمام من سبيكة تتألف من النيكل والتيتانيوم، وتصنع شرفتاه من غشاء قلب العجل (التامور). ويخطط الأطباء لزراعة الصمام عن طريق القسطرة.

إقرأ المزيد

وقال جراح القلب في مركز ميشالكين، ألكسندر بوغاتشيوف، إن مختبره على استعداد لاختتام الاختبارات قبل السريرية للصمام الاصطناعي. وأضاف قائلا: "أجرينا تجارب على الحيوانات الصغيرة وننتقل الآن إلى التجارب على الحيوانات المخبرية الكبيرة مثل الخنزير".

وتعد أمراض الصمام التاجي الواقع بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر من أكثر أمراض القلب شيوعا. وجرت العادة أن تعالج في روسيا عن طريق جراحة القلب المفتوح.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن مثل هذه العمليات الجراحية لا يتحملها 30-50% من المرضى المسنين، بسبب مضاعفاتها الخطيرة التي قد تؤدي إلى الموت.

المصدر: تاس