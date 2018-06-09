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الملكة إليزابيث تخضع لعملية جراحية (صورة)

مجتمع

الملكة إليزابيث تخضع لعملية جراحية (صورة)
Gettyimages.ru
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خضعت الملكة إليزابيث مؤخرا لعملية جراحية في عدسة عينها، لذا شوهدت وهي ترتدي النظارات الشمسية، على غير عادتها.

وتلبس الملكة النظارات الشمسية لأنها ما تزال في مرحلة التعافي من أثار العملية، حسب بيان أصدره قصر باكينغهام، في 8 يونيو الجاري. كما أكد البيان أن العملية الجراحية ليست خطيرة، وأنها تمت بنجاح تام.

وقبل صدور الإعلان الرسمي، انتشرت شائعات كثيرة حول ارتداء الملكة البريطانية للنظارات الشمسية، حيث لم يعتد الناس على رؤيتها وهي ترتديها قبل ذلك.

ويعود السبب الطبي لضرورة ارتداء النظارات إلى أن العين ترى للألوان بدرجات أفتح وسطوع أعلى بعد العملية.

ويبلغ عمر الملكة إليزابيث 92 عاما، وقد حققت رقما قياسيا في عام 2015 بالجلوس على عرش المملكة لـ 63 عاما وسبعة أشهر، متخطية بذلك جدتها الملكة فيكتوريا التي حملت اللقب قبلها.

المصدر: People Magazine

قتيبة دعبول

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