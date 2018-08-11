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تعرف على فوائد الكرز السحرية!

الصحة

تعرف على فوائد الكرز السحرية!
pexels-Pixabay
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أكد علماء أحياء أمريكيون أن ثمرة الكرز تعود بفوائد غير متوقعة على صحة الإنسان وتقيه من أمراض خطيرة.

وأظهرت دراسة الباحثين التي نشرتها مجلة "EurekAlert"، أن تناول الكرز خلال وجبات الطعام اليومية لا يعدل عمل الجهاز الهضمي فحسب، بل ويعمل على تنقية الدم.

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كما بين العلماء فائدة غير متوقعة للكرز، إذ يعزز جهاز المناعة لدى الإنسان، ويلعب دورا كبيرا في دعم صحة الجسم.

فبعد تحليل دم مجموعة من المتطوعين، تبين أن تناول 200 غرام يوميا من عصير الكرز الطازج يساعد على تنظيف الدم والسائل الليمفي (سائل شفاف، يميل لونه إلى الصفرة يلعب دورا هاما في مناعة الجسم) من السموم.

ويساعد الكرز على تحسين الصحة العامة، ويعمل تناول عصر الكرز الطازج باستمرار على تعديل مستوى البكتيريا في الأمعاء الدقيقة ويحسن عملية التمثيل الغذائي.

المصدر: لايف. رو

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