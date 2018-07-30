فاكهة تعزز المناعة وتطيل العمر

يوصي خبراء الصحة والتغذية بتناول الكمثرى لأنها تحتوي على مواد لها تأثير قوي على خلايا الدم البيضاء، ما يجعل الإنسان أكثر حصانة ضد الأمراض.

وتسهم الكمثرى (الأجاص) في إنقاص الوزن، وفقا للخبراء، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف، وتحافظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

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كما تحسن ألياف الكمثرى عمل الأوعية الدموية وعضلة القلب، لأن كثافتها تخفض تركيز الكوليسترول في الدم، وتخلص الجسم من الأحماض الصفراوية.

وأكد الأطباء أن تمتع الكمثرى بنسبة عالية من البكتين يؤثر إيجابا في عملية طرح الفضلات من الجسم وبهذا الشكل تساعد هذه الثمرة الكلى والكبد.

ويساعد غنى الكمثرى بالنحاس على استيعاب الدم للمغذيات والمعادن الضرورية للجسم كالحديد بصورة أفضل.

وتعد فاكهة الكمثرى من مضادات الأكسدة القوية لاحتوائها على فيتامين سي الذي يعزز تأثير خلايا الدم البيضاء في الدم ومناعة الجسم، وينشط إنتاج الكولاجين، البروتين الضروري للصحة والشباب، ويساعد تناول الكمثرى على مكافحة آلام التهاب المفاصل.

المصدر: ميديك فوروم