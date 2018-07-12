"التمر الصيني" يقضي على السرطان ويقي من الإصابة به

وجد علماء من جامعة ليفربول البريطانية، أن تناول التمر الصيني يعدل التمثيل الغذائي في جسم الإنسان ويغني الخلايا والأنسجة بفيتامين "С‎".

وكتبت صحيفة ديلي ميل، أن العلماء اعتبروا التمر الصيني، الذي يسمى أيضا "التفاح الشاب"، من أكثر الوسائل فعالية لعلاج الأورام الخبيثة والوقاية منها.

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كما يساعد تناول التمر الصيني في التغلب لفترة طويلة على مشاكل فقدان الشهية والأرق.

وأظهرت الدراسات المخبرية أن الأنسجة المشبعة بفيتامين "С" ومضادات الأكسدة، الموجودة في التمر الصيني، تصمد بشكل أفضل أمام هجمات الخلايا السرطانية وتقاومها، لأنها تسبب الإجهاد لخلايا الأورام الخبيثة وتفككها.

ويحتوي التمر الصيني أيضا على 18 من 24 من الأحماض الأمينية الحيوية التي تنظم إفراز إنتاج البروتينات في جسم الإنسان.

ويقول العلماء إن النتائج الإيجابية لتناول هذه الثمرة، في جسم المريض والسليم على حد سواء، تبدأ بعد أسبوع من تناولها.

يذكر أن التمر الصيني "Ziziphus jujuba" يعرف في بلاد الشام والمغرب العربي بالعناب، ومنه جاءت تسمية مدينة عنابة الجزائرية التي تشتهر بإنتاجه منذ زمن بعيد، وتعد الصين واليابان الموطن الأصلي لهذه الشجرة بحسب علماء النبات.

المصدر: لايف. رو