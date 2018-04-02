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احذروا تناول هذا الكوكتيل!

الصحة

احذروا تناول هذا الكوكتيل!
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حذر علماء التغذية من تناول كوكتيل معين، يحتوي على الحليب، يهدد الصحة بمخاطر كثيرة أهمها أمراض القلب.

وأظهرت تجارب الخبراء أن كوكتيل الحليب كامل الدسم مع الكريمة المخفوقة والآيس كريم، الذي يبدو شهيا للغاية، يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية الضارة للجسم.

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وبين العلماء أن كوكتيل (ميلك شيك) يعادل مفعول وجبات المطاعم من الناحية الغذائية وكمية الدهون الموجودة فيه، ويؤثر سلبيا حتى على الشباب الأصحاء، وخاصة على الجهاز المناعي والأوعية الدموية.

وخلال التجربة التي شارك فيها 10 من المتطوعين، رأى فريق البحث أن خلايا الدم الحمراء للمشاركين، بعد أن شربوا الكوكتيل، بدأت تتغير شكلا وحجما، وأصبحت أصغر ونقصت قدرتها على حمل الأوكسيجين لخلايا الجسم. كما ازداد تركيز الميلوبيروكسيديز (الإنزيم الذي تسبب زيادته تصلبا للشرايين).

وشدد العلماء في نهاية التجربة على أهمية التقليل من تناول المواد الغذائية عالية الدهنية ذات السعرات الحرارية العالية، لأن تراكمها على المدى الطويل يؤدي إلى ظهور أخطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو

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