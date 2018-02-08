توقف عن شرب عصير الفاكهة مع وجبة الإفطار!

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن استهلاك عصير الفاكهة على معدة فارغة "يربك" الجهاز الهضمي وقد يعطل بكتيريا الأمعاء المفيدة.

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ويحتوي عصير الفاكهة على مستويات عالية من سكر الفركتوز، وهو سريع الوصول إلى الأمعاء الدقيقة، بحسب العلماء. وتضيف الدراسة التي أجراها الأستاذ جوشوا رابينويتز، من جامعة برنستون الأمريكية، أنه بعد فترات من "الصيام" كما هو الحال في الصباح، فإن الجهاز الهضمي يصبح غير قادر على معالجة كميات كبيرة من الفركتوز، ما يؤدي إلى "انسكابه" في الأمعاء الغليظة، حيث يتصل مع البكتيريا الجيدة، وهي غير مصممة لمعالجة السكر.

وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة لم تكشف ما إذا كان لهذا الأمر تأثير صحي سلبي، ألا أن العلماء يرجحون ذلك، ولذلك ينصحون بالالتزام بـ"أقدم النصائح في العالم" والتي تدعونا إلى "تناول الحلويات بكميات معتدلة بعد وجبات الطعام".

وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة تشير إلى أن السكر يعالج بواسطة الكبد، إلا أن البحث الجديد يشير إلى أن أن أكثر من 90% من الفركتوز يهضم في الأمعاء الدقيقة.

كما كشفت نتائج سابقة أن الأمعاء الدقيقة قادرة على معالجة الفركتوز بشكل أفضل عندما يتم استهلاكه بعد وجبة الطعام.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني