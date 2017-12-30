إضافات فيتامين "دي" عديمة الجدوى

توصل علماء من الصين إلى أن إضافات الكالسيوم و/ أو فيتامين "دي" لا تحمي المسنين من هشاشة العظام.

ويفيد موقع "EurekAlert" بأن الخبراء الصينيين نشروا في مجلة "JAMA" نتائج دراسة شملت تحليل 33 دراسة سابقة مكرسة لتحديد تأثير الإضافات الغذائية المحتوية على الكالسيوم و/ أو فيتامين "دي" على عظام المسنين، والتي شملت 51 ألف شخص تجاوزوا الخمسين من العمر، ويعيشون مع أسرهم لا في دور رعاية المسنين.

ويشير الباحثون في مقالهم إلى أن "تناول هذه الإضافات لا علاقة له بتخفيض خطر حدوث كسور جديدة، دون النظر إلى الجرعة وجنس الشخص وتاريخ الكسور ونسبة الكالسيوم في غذائه أو التركيز الأولي لفيتامين (دي) في دمه".

إقرأ المزيد

ويلعب فيتامين "دي" الدور الرئيس في تنظيم عملية امتصاص الكالسيوم ويحفز نمو نسيج العظام. وقد ثبتت فعاليته في الوقاية من سرطان الثدي والقولون والبروستات، والبدانة وأمراض القلب والاكتئاب.

وقد سبق أن استعرض علماء من بريطانيا أشكالا مختلفة لفيتامين "دي" يمتصها الجسم بطرق مختلفة أيضا. فيما أثبت خبراء من الولايات المتحدة أنه يفضل في سن الشيخوخة تناول الحليب مع فيتامين "دي".

المصدر: لينتا.رو

كامل توما