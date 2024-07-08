

ويقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "مكيف الهواء في السيارة بحد ذاته لا يمكن أن يسبب المرض، لأنه يحافظ على درجة حرارة مريحة تتراوح بين 18-22 درجة مئوية، إلا أن التبريد المفاجئ للجسم يؤدي إلى تنشيط الالتهابات الموجودة فعلا في الجسم. فمثلا، غالبا ما يعتبر تكييف الهواء السبب في التهاب العصب التؤامي الثلاثي، مع أن المرض يحدث عادة على خلفية مشكلات الأسنان، ولكن إذا كان تجويف الفم سليما فلن ينتفخ الوجه تحت تأثير التكييف".

ووفقا له، يمكن أن يصاب الشخص بالتهاب في الحلق عند تشغيل مكيف الهواء إذا كان يعاني بالفعل من التهاب الجيوب الأنفية المزمن أو التهاب اللوزتين. مؤكدا أن على الشخص الاستعداد للطقس الحار مسبقا، لذلك ينصح بعلاج مثل هذه الأمراض المزمنة في فصلي الخريف والربيع.

ويقول: "يمكن الإصابة بالتهاب الأذن الخارجية المزمن في الصيف بعد السباحة في حوض مياه ملوثة، والجلوس على الفور خلف مقود السيارة، والتعرض للمكيف، وهذا فعل خاطئ لأنه أولا، يجب إزالة الماء من الأذنين، تماما كما يفعل السباحون. وبعدها يجب تجفيف الشعر جيدا وتجفيف الجسم قبل ركوب السيارة".

المصدر: Gazeta.Ru