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أطعمة تحسن المزاج

الصحة

أطعمة تحسن المزاج
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تربط الحالة الصحية للشخص وكذلك حالته المزاجية بالنظام الغذائي الذي يتبعه، فهناك أطعمة تسبب القلق وأخرى تزيد من إنتاج هرمون السعادة.

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ويشير الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي في مقابلة مع صحيفة :فيتشيرنايا موسكفا" إلى أن المنتجات الغذائية التي تزيد من إنتاج هرمون السعادة موجودة فعلا وهي:

الحلويات- جميع أنواع الحلويات تحسن الحالة المزاجية للإنسان، حيث بفضلها يحصل الجسم على ثلاثة مكونات ضرورية لتحسين المزاج- السكر، الدهون والملح.

الثمار- تساعد الثمار على تحسين الحالة المزاجية، لأن لها تأثير مضاد للالتهابات. كما أن لها تأثيرا مفيدا على حالة الأوعية الدموية، وتحسن الحالة العامة للشخص، وبالتالي مزاجه.

المكسرات والفواكه المجففة- تحتوي المكسرات وفقا له، على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد في السيطرة على القلق. وتحتوي الفواكه المجففة على كمية كبيرة من مركبات الفلافونويد.

الكاكاو والتوابل- تحفز هذه المنتجات إنتاج هرمون الدوبامين- هرمون السعادة. لذلك جميعها يمكن أن تحسن فعلا الحالة المزاجية.

المصدر: vm.ru

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