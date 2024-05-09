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فحص يكشف امرأة عشية زفافها أنها رجل

الصحة

فحص يكشف امرأة عشية زفافها أنها رجل
Globallookpress Xijing Hospital of the Air Force/XinHua
صورة تعبيرية
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أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت لمواطنة صينية أنها ليست أنثى، وتحمل كروموسومات ذكورية.

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وكانت المواطنة قد راجعت المستشفى في مرحلة المراهقة لأنها كانت قلقة على صحتها بسبب انعدام الدورة الشهرية. ولاحقا اكتشف الأطباء أن مستوى بعض الهرمونات في جسمها غير طبيعي، لذلك نصحوها بالخضوع إلى فحوصات إضافية، إلا أنها رفضت.

وقبل زفافها، قررت هذه المرأة إجراء فحص شامل، أظهرت نتائجه أنها مصابة بمرض نادر جدا - تضخم الغدة الكظرية الخلقي، الذي يشخص لدى مولود واحد من بين 50 ألف مولود. وعلى الرغم من أن مظهرها يدل على أنها امرأة، تبين أنها تحمل كروموسومات ذكورية.

وقد اكتشف الأطباء خصية في بطنها، وقرروا استئصالها لأن خطر إصابتها بالسرطان كان مرتفعا جدا. وحاليا تخضع لعلاج بالهرمونات، سوف يستمر لفترة طويلة.

المصدر: gazeta.ru

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