فوائد التدليك العلاجي للجسم

يعتبر التدليك العلاجي أحد أهم الوسائل التي تساعد في التخلص من آلام العضلات بعد التعرض للحوادث أو النكسات الصحية، ولهذا النوع من العلاج فوائد عديدة على صحة الجسم.

وحول الموضوع قال الخبير والأخصائي الروسي في التدليك العلاجي، ألكسندر سكربيتشينكو:"هناك أساليب وتقنيات متنوعة للتدليك معتمدة في العديد من بلدان العالم، منها تدليك غواشا الصيني، والتدليك التايلاندي، وتدليك البيرو، وفوائد هذه الأنواع من التدليك ليست مجرد أسطورة، بل لها تأثيرات إيجابية على صحة الجسم بشكل عام، وعلى سبيل المثال فإن التدليك التايلاندي يعتمد على تقنية الضغط المتسلسل على مناطق معينة من الجسم، أما تدليك غواشا الصيني فتستخدم فيه أدوات يتم تمريرها على طول خطوط معينة في الجسم، ونتيجة لاختلاف التقنيات فإن كل نوع من أنواع التدليك له فوائده مقارنة بأساليب التدليك الطبي الكلاسيكية، وفي المجمل فإن مختلف أنواع التدليك العلاجي لها تأثيرات مفيدة".

وأشار سكربيتشينكو إلى أن التدليك العلاجي الذي يؤديه أخصائي مؤهل يمكن أن يحسن حالة الجهاز العضلي الهيكلي وحالة الجهاز العصبي في الجسم، بل إن هذه الطريقة من العلاج تساعد في تحسين حالة الأعضاء الداخلية، وتساعد على زيادة المناعة، وتحسن صحة الجسم بشكل عام.

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وشدد الخبير على ضرورة اللجوء إلى مراكز اختصاصية تضم أخصائيين مؤهلين في حال رغب الشخص بالحصول على تدليك علاجي، كون التدليك بشكل غير صحيح يمكن أن يتسبب بمشكلات في العضلات والجهاز العصبي وحتى مشكلات في المفاصل والعظام.

المصدر: فيستي