أطعمة يمكن أن تسبب فقدانا جزئيا للبصر

حددت الدكتورة نورلانا أسكيروفا، أخصائية طب وجراحة العيون المواد الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان جزئي في حاسة البصر.



وتشير الأخصائية إلى أن سوء التغذية يمكن أن يسبب ضعف البصر. لذلك يمكن الحفاظ على صحة العينين وتجنب فقدان البصر جزئيا، بعدم الإفراط في تناول بعض المنتجات ومن بينها، الكحول والخبز ورقائق البطاطس.

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ووفقا لها، تناول هذه المواد بصورة منتظمة يؤدي إلى ضمور العصب البصري.

وتقول: "توسع المشروبات الكحولية الأوعية الدموية، وبالتالي تزيد الضغط على مقلة العين. ويمكن أن يؤدي تعاطي الكحول إلى فقدان جزئي أو كامل للرؤية".

وأدرجت الطبيبة الخبز ومنتجاته في قائمة المواد الضارة، لأنها تحتوي على النشا الذي يسبب إفراز الأنسولين خلال عملية الهضم. وامتصاص النشا بسرعة يؤدي إلى انخفاض كمية البروتين الرابط ويؤثر سلبا في تطور مقلة العين. ووفقا لها، من الأفضل تقليل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات في النظام الغذائي- المعكرونة والأرز والبطاطس.

و بالإضافة إلى ذلك، تنصح الطبيبة بالحد من استهلاك المنتجات التي تحتوي على إضافات Е- رقائق البطاطس والمقرمشات والمشروبات الغازية وغيرها. ومن الأفضل أيضا التقليل من استهلاك الملح الذي يزيد من ضغط العين، وكذلك التقليل من تناول القهوة لأنها تؤثر سلبا على تدفق الدم إلى الأوعية الدموية في العين.

وتوصي الطبيبة بضرورة الاهتمام بصحة العيون عند استخدام الأجهزة الإلكترونية والحفاظ على مسافة كافية بين العينين وبينها وكذلك الاهتمام بالإضاءة.

المصدر: gazeta.ru