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تناول جرعة زائدة من بعض الفيتامينات يحفز السرطان

الصحة

تناول جرعة زائدة من بعض الفيتامينات يحفز السرطان
Gettyimages.ru Strauss/Curtis
صورة تعبيرية
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أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة كارولينسكايا السويدية أن تناول جرعة زائدة من بعض الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

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وتشير مجلة The Journal of Clinical Investigation، إلى أنه وفقا للباحثين فإن هذه المخاطر تتميز بها فيتامينات E وC، حيث اتضح للباحثين أن زيادة تركيزهما في الجسم يحفز نمو أوعية دموية جديدة، ما يؤدي إلى تشبع الأنسجة بالأكسجين. بالإضافة إلى ذلك، فيتامينات C وE من مضادات الأكسدة وتثبط عمليات الأكسدة في الأنسجة.

وهذه الظروف وفقا للباحثين مواتية لنمو الخلايا السرطانية. وقد أظهرت نتائج التجارب على الفئران المخبرية أن زيادة تركيز هذين الفيتامينين في جسم الفئران أدى إلى نمو الأوعية الدموية بما فيها الموجودة في الورم الخبيث.

ويحذر الباحثون من تناول الفيتامينات من دون انضباط، لأنه يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"+Life.ru

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