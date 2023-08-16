السجائر الإلكترونية تتلف رئة شاب رياضي في العشرين من عمره!

تعرض شاب أمريكي لمشكلة خطيرة بسبب تدخينه للسجائر الإلكترونية، واضطر الأطباء لإزالة قسم كبير من رئته.

وأشار الشاب شون توبين إلى أنه بدأ بتدخين السجائر الإلكترونية في سن الـ 15 مع أصدقائه، وفي نفس الوقت كان يمارس الرياضة ويستعد ليصبح مقاتل MMA، وخلال السنوات الخمس الماضية كان يدخن بشكل يومي إلى أن شعر بألم حاد في صدره وظهره وذهب إلى الطبيب إذ كان يعتقد أن ألمه كان بسبب إصابة بسبب التمارين الرياضية.

وبعد أن عاينه الأطباء بشكل دقيق تبين لهم أن رئته اليمنى كانت مغطاة ببقع سوداء بسبب التدخين، ورغم محاولتهم إنعاش رئته وتحسين حالتها، لم ينجحوا فاضطروا في النهاية للقيام بعملية جراحية للشاب أزالوا فيها قسما كبيرا من الرئة.

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وفي تعليق على الأمر قال الشاب: "كنت أحقق أفضل النتائج خلال تماريني في صالة الرياضة، أتذكر أنني شاهدت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن مضار التدخين، لكنني اعتقدت أن هذا الأمر لن يصيبني كوني أواظب على الرياضة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا