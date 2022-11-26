أكثر من 2.5 آلاف رجل وامرأة عراة على شاطئ سيدني لالتقاط صور في حملة ضد سرطان الجلد

تجمع حوالي 2.5 آلاف رجل وامرأة عراة في شاطئ بوندي في مدينة سيدني صباح اليوم السبت، للمشاركة في التقاط مجموعة صور للمصور الأمريكي سبنسر تونيك،وحملة تحسيسية ضد سرطان الجلد.

يهدف هذا التجمع للعراة لجذب انتباه الناس وحثهم على إجراء فحوصات الجلد.

وفقا لمؤسسة أبحاث السرطان العالمية، تعد أستراليا واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال أمراض الجلد.

وقد اتخذت السلطات التشريعية الأسترالية مؤخرا قرارا في البلاد يسمح بالتعري على الشاطئ.

تجدر الإشارة إلى أن سرطان الجلد هو أحد أمراض الأورام وهو أحد أخطر ثلاثة أمراض قاتلة للبشرية إلى جانب أمراض القلب والسكري.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا