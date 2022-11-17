لأوّل مرّة.. باحثون يتوصلون لطريقة جينية لعلاج سرطان الدم!

أعلنت وكالة "IRNA" أن باحثين من إيران تمكنوا لأول مرة في تاريخ هذا البلد من علاج مريض مصاب بسرطان الدم باستخدام طريقة "العلاج الجيني".

وحول الموضوع قال أمين لجنة تنمية العلوم وتقنيات الخلايا الجذعية التابعة لرئاسة الجمهورية الإيرانية " إن تحقيق الإنجاز الجديد المتمثل في علاج سرطان الدم بالعلاج الجيني في إيران استغرق ما يقارب 7 سنوات".

وأضاف " تم استخدام منتج العلاج الجيني لعلاج مريض داخل البلاد بعد إجراء الدراسات الخلوية والدراسات والتجارب قبل السريرية على الحيوانات".

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وصرّح بأن "مرضى سرطان الدم الذين لم يعالجوا بزراعة نخاع العظم، تصل نسبة شفائهم من المرض باستخدام طريقة العلاج الجيني إلى 70 بالمائة".

وأشارت وكالة IRNA إلى "أن العلاج الجيني هو أحدث طريقة لعلاج السرطان في العالم، وتستخدم من قبل شركتين متعددتي الجنسيات في العالم فقط، لكن هذه الطريقة وصلت إلى المرحلة النهائية بجهود الباحثين المحليين وشركة إيرانية معرفية وتم توطين هذا العلم في إيران".

المصدر: IRNA