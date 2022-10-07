ما ضرر النوم في النهار؟

أعلن يوري بيلينكوف عضو أكاديمية العلوم الروسية، أن الإنسان يحتاج إلى النوم حوالي 8 ساعات في اليوم، ليمارس نشاطه الطبيعي.

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ويشير في برنامج تلفزيوني، إلى أن الحياة المعاصرة تتطلب نشاطا مكثفا وتحمل أعباء كبيرة وتنفيذ متطلبات جدول العمل.

ويضيف، لقد أظهرت نتائج دراسات علمية، أن تعب الإنسان يظهر في الساعة الثانية ليلا والثانية بعد الظهر. لذلك يحاول البعض أخذ قسط من الراحة خلال ساعات النهار. فهل هذا مفيد للصحة؟

وفقا له، يجب ألا تزيد فترة النوم في النهار عن 10-25 دقيقة ويجب أن يكون قبل الساعة الرابعة عصرا.

ويضيف، النوم في النهار ضار مثلا للأشخاص الذين يعانون من الأرق ليلا. كما أن النوم في النهار يمكن أن يزيد من احتمال إصابة كبار السن بالخرف. بالإضافة إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن النوم فترة طويلة في النهار له عواقب صحية خطيرة- خطر الإصابة بأمراض الجهاز العضلي الهيكلي.

وعموما النوم أكثر من 60 دقيقة في النهار يعتبر ضارا للصحة. وقد أظهرت نتائج المتابعة العلمية، أن النوم في النهار يشكل خطورة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

المصدر: فيستي. رو