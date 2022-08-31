مختبر ووهان الصيني يكشف فيروسا جديدا

اكتشف العلماء في مختبر ووهان في الصين، فيروسا جديدا لدى القوارض أطلقوا عليه LsPyV KY187، وهو شبيه بالفيروس التورامي، لكن أعراضه أخف.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، تم اكتشاف LsPyV KY187 لأول مرة لدى نوع من الفئران في كينيا في عامي 2016 و2019، ثم تم إرسالها للبحث إلى مركز في ووهان. ويؤكد الخبراء أن تأثير الفيروس على البشر يحتاج إلى مزيد من الدراسة وأنه من الصعب استخلاص أي استنتاجات حول مدى عدواه وعوارضه.

وفي أغسطس، أعلن أطباء صينيون وسنغافوريون اكتشاف إصابة 35 شخصا في مقاطعتي شاندونغ وهنان الصينيتين بنوع جديد خطير من فيروس هنيبا، أطلقوا عليه اسم فيروس لاني.

المصدر: ديلي ميل