حيلة قيلولة قد تساعدك على النوم "في غضون ثوان"!

هناك العديد من الفوائد التي يمكن جنيها من القيلولة أثناء النهار، خاصة للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.

وثبت أن الراحة أثناء النهار تقلل النعاس وتحسن الذاكرة في بيئة معملية، ما يوفر راحة فورية لمن يحرمون من النوم. ومع ذلك، فإن النوم أثناء النهار ليس بالمهمة السهلة. ولكن اختراقا واحدا لـ Navy SEAL قد يجعلك تشعر بالانتعاش بعد ثماني دقائق فقط من النوم.

وصُممت القيلولة للسماح للمشغلين الخاصين بتعويض النوم في المواقف الصعبة.

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وتتضمن هذه التقنية الاستلقاء على الظهر وترك الساقين على حافة السرير أو الأريكة.

وفي حديثه إلى Mikhaila Peterson Podcast، شرح الرجل العسكري السابق جوكو فيلينك، تفاصيل روتينه المتمثل في أخذ قيلولة قصيرة خلال النهار.

وقال: "إذا شعرت بالتعب، فسآخذ قيلولة - سآخذ قيلولة من ثماني إلى 10 دقائق. لا أعرف ما إذا كنت جربته من قبل. ارفع قدميك فوق مستوى قلبك، مثل الاستلقاء على أريكة أو شيء من هذا القبيل، والاستلقاء على الأرض، وضبط المنبه لمدة 10 دقائق. وإذا كنت متعبا حقا، فستغفو سريعا حقا، وعندما تستيقظ ستشعر وكأنك نمت لتوك لمدة ست ساعات".

واشتهر الاختراق بعد أن ناقش ضابط البحرية الأمريكية الخاصة الطريقة في كتابه.

وفي كتابه، بعنوان الانضباط يساوي دليل الحرية الميداني، أوضح فيلينك أنه يغفو لمدة ست إلى ثماني دقائق، ويستيقظ وهو يشعر بأنه "منتعش تماما".

وهذا، بدوره، قد يوفر الراحة من أسفل الظهر المشدود أو القدم المتورمة، ويساعد الدماغ على النعاس بشكل أسرع.

المصدر: إكسبريس