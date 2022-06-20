كيف يقتل الصابون الجراثيم؟

يعد الفرك لمدة عشرين ثانية بالصابون من أفضل الطرق لحماية نفسك والأشخاص والأشياء التي تلمسها من الجراثيم المسببة للأمراض.

ولكن كيف تقتل رغوة الصابون بالضبط البكتيريا المسببة للأمراض والفيروسات التي تصيبنا؟

صُنعت القوى الخارقة للصابون في هيكله الجزيئي: "رأس" متصل بـ "ذيل" طويل، وفقا للدكتور لي رايلي، الطبيب والأستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية واللقاحات بجامعة كاليفورنيا.

وقال رايلي: "يدخل الذيل نفسه في الغشاء الدهني [للبكتيريا]، وهكذا ينتهي الأمر بالقتل".

وتحتوي بعض أنواع مسببات الأمراض على جدران خلوية قوية جدا، لذا يمكنها البقاء على قيد الحياة حتى بعد أن يخترق ذيل الصابون المقاوم للماء غشاءها. ولكن حتى في هذه الحالات، يمكن لجزيئات الصابون أن تقهر البكتيريا والفيروسات من خلال تطويقها وعزلها.

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وعندما يهاجم الصابون هذه العوامل الممرضة، فإن ذيول جزيئات الصابون تلتصق بغشاء الخلية الدهني، وتتجه الرؤوس المحبة للماء إلى الخارج. وهذا يشكل كرة صغيرة من جزيئات الصابون، المعروفة باسم micelle، حول العامل الممرض، وفقا لما قاله الدكتور جون شوارتسبيرغ، الطبيب والأستاذ الفخري وخبير الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. ويتم التقاط البكتيريا والفيروسات بسهولة بواسطة المذيلات، لأن الجزء الخارجي منها محب للماء، لذلك من السهل إزالته عن يديك وإسقاطه عند شطف الصابون بالماء.

وفي عام 2010، قام الباحثون بتقييم فعالية الصابون من خلال جعل 20 متطوعا يلوثون أيديهم ما مجموعه 480 مرة بالبكتيريا المسببة للإسهال. ثم تم تكليف الأشخاص بشكل عشوائي بأداء أحد الإجراءات الثلاثة: غسل أيديهم بالصابون، وغسل أيديهم بالماء فقط، أو عدم غسل أيديهم على الإطلاق. وبعد ذلك تم اختبار أيديهم بحثا عن الحشرات المسببة للإسهال، حسبما أفاد العلماء في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة.

وفي مجموعة الأشخاص الذين لم يغسلوا أيديهم، كانت البكتيريا موجودة في 44٪ من المشاركين. وفي أولئك الذين غسلوا أيديهم بالماء وحده، كانت البكتيريا موجودة في 23٪ من الأشخاص الخاضعين للدراسة. وفي المجموعة التي غسلت أيديها بالماء والصابون، تم اكتشاف البكتيريا في 8٪ فقط من الناس، وفقا للدراسة.

وتعتبر جزيئات الصابون فعالة جدا في القضاء على الجراثيم الموجودة على أيدينا والقضاء عليها، بحيث لا يكون الصابون المضاد للبكتيريا ضروريا تماما ويمكن أن يكون ضارا؛ عن طريق دفع تطور سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وعلاوة على ذلك، فإن الصابون المضاد للبكتيريا يقتل جميع البكتيريا - حتى تلك الجيدة التي نعتمد عليها للحفاظ على صحتنا، كما يضيف رايلي.

وغالبا ما يتم التغاضي عن أحد المكونات الرئيسية المطلوبة للصابون للقيام بعمله. ويستغرق ذيل جزيء الصابون 20 ثانية على الأقل ليرتبط بشكل كاف بمسببات الأمراض على يديك أو على سطح آخر. وتقليص هذا الوقت قد يعني فقدان التأثير الوقائي الكامل لاستخدام الصابون.

المصدر: لايف ساينس