طبيب يحذر النساء من النوم إلى جانب القطط

كشف الطبيب البيطري ميخائيل شلياكوف عن الأمراض التي تنتقل من القطط المنزلية، موصيا النساء الحوامل بتجنب النوم قرب هذه الحيوانات الأليفة.

وأشار شلياكوف في مقابلة مع NEWS.ru، إلى أنه في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي نوم المرأة الحامل بجانب قطة إلى الإجهاض، وأن "أفظع مرض ينتقل من القطط هو داء المقوسات، الذي تنقله في كثير من الأحيان هذه الحيوانات"، مشددا على أن هذا المرض يسببه طفيلي "خطير للغاية بالنسبة للنساء الحوامل".

وأوضح شلياكوف أن التحذير لا ينبغي أن يؤخذ على نحو حرفي، مشيرا إلى أنه "حتى لو كانت القطة لا تنام مباشرة مع شخص ما، فلا أحد يمنعها من النوم على نفس السرير في غيابه"، محذرا من أنه في هذه الحالة "يكون السرير عاملا في انتقال المرض".

ومن أجل كشف الخطر المحتمل والقضاء عليه في الوقت المناسب، أوصى الخبير بعرض الحيوانات الأليفة على الطبيب البيطري بانتظام، مشيرا إلى أن القطط يمكنها نقل مرض الحزاز، بالإضافة إلى كونها مصدرا لنقل الديدان الطفيلية.

المصدر: موس لينتا