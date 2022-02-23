هل النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أفضل كثيرا لفقدان الوزن؟ .. مراجعة جديدة تقدم الدليل!

في سبعينيات القرن الماضي، كانت الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات هي السائدة. وتوجد الكربوهيدرات في الخبز والحبوب وغيرها من الحبوب والفواكه والخضروات والحليب.

كما أنها موجودة في الأطعمة السريعة عالية المعالجة، والكعك ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية.

وفي هذه الأيام، يتم الترويج للوجبات منخفضة الكربوهيدرات كحل لإنقاص الوزن وللتغلب على أمراض القلب وكحل أفضل لمرض السكري. ولكن كيف تتطابق هذه الادعاءات مع أحدث الأبحاث؟.

وجدت مراجعة جديدة للأدلة أن متبعي الحميات منخفضة الكربوهيدرات على المدى الطويل فقدوا أقل بقليل من كيلوغرام واحد (حوالي 2 رطل) من الوزن أكثر ممن اتبعوا الحميات الأخرى. ومع ذلك، خلصت المراجعة إلى أنه لا يوجد دليل على أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لها أي فوائد صحية إضافية.

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وفي الواقع، إذا كنت تتبع نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات، فستحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر لما تأكله للتأكد من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والمغذيات النباتية الأخرى.

وتضمنت مراجعة مؤسسة كوكرين 61 تجربة معشاة ذات شواهد (أعلى مستوى من الأدلة) مع ما يقرب من 7000 بالغ يعانون من زيادة الوزن، وحوالي 1800 مصاب بالسكري من النوع الثاني. لم يتم تضمين الأشخاص في نطاق الوزن الصحي.

وقارن المراجعون أنظمة إنقاص الوزن المتنوعة في محتوى الكربوهيدرات:

1. الحميات منخفضة الكربوهيدرات: وشمل ذلك الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أو الكيتو (أقل من 50 غراما من الكربوهيدرات يوميا أو أقل من 10% من إجمالي طاقتك من الكربوهيدرات)، والوجبات منخفضة الكربوهيدرات (50-150 غراما من الكربوهيدرات يوميا، أو أقل من 45% من إجمالي طاقتك من الكربوهيدرات).

2. حمية كربوهيدراتية "متوازنة" (أكثر من 150 غراما من الكربوهيدرات يوميا، أو 45-65% من إجمالي طاقتك من الكربوهيدرات).

ووجد المراجعون أنه من بين البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن (ولكن ليس لديهم داء السكري النوع 2)، فإن أولئك الذين يتبعون حمية منخفضة الكربوهيدرات لمدة 3 إلى 8.5 شهرا فقدوا، في المتوسط ​، كيلوغراما واحدا أكثر من أولئك الذين يتبعون حمية متوازنة من الكربوهيدرات.

ومع ذلك، عندما تأكدوا من أن القيود المفروضة على استهلاك الطاقة كانت هي نفسها في كلتا المجموعتين، من خلال توفير الطعام أو خطط الوجبات، كان الفرق حوالي نصف كيلوغرام.

وفي تدخلات إنقاص الوزن طويلة المدى التي تدوم من عام إلى عامين، كان متوسط ​​الفرق في فقدان الوزن بين أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات مقابل نظام غذائي متوازن الكربوهيدرات أقل بقليل من كيلوغرام واحد.

وتفاوت متوسط ​​الوزن المفقود من قبل المجموعات في أي نظام غذائي لخفض الوزن اختلافا كبيرا عبر التجارب من أقل من كيلوغرام واحد في البعض إلى حوالي 13 كيلوغراما (28 رطلا) في البعض الآخر.

ووجدت الدراسات التي أجريت على البالغين المصابين بداء السكري النوع 2 فقدانا أوليا أكبر للوزن عند اتباع الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مقارنة بالوجبات الغذائية المتوازنة الكربوهيدرات: 1.3 كغم على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر. ومع ذلك، في التدخلات الأطول التي استمرت ما بين عام إلى عامين، لم يكن هناك فرق.

وفي المجموعة الصغيرة من الدراسات التي تضمنت فترة في نهاية تدخل إنقاص الوزن، لم تكن هناك فروق في إنقاص الوزن لدى البالغين المصابين أو غير المصابين بداء السكري النوع 2.

ولم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في التدابير الصحية الأخرى، بما في ذلك ضغط الدم والكوليسترول والتحكم في نسبة السكر في الدم أو خطر الإصابة بالإمساك. ولم يجدوا أي اختلافات سريرية مهمة في النتائج بناء على مدى تقييد الكربوهيدرات لدى المشاركين.

وبشكل عام، تظهر المراجعة أنه سواء كنت تفضل اتباع نمط تناول منخفض الكربوهيدرات أو نظام متوازن من الكربوهيدرات، يمكن أن يعمل كلاهما على إنقاص الوزن.

- العناصر الغذائية التي يجب مراقبتها في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

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يستخدم جسمك الكربوهيدرات من المغذيات الكبيرة المقدار لإنتاج الطاقة لتغذية العضلات والدماغ والرئتين والعمليات الحيوية الأخرى.

وتأتي الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكربوهيدرات - الخبز والحبوب والحبوب الأخرى والفواكه والخضروات والحليب - مليئة بالعناصر الغذائية المهمة الأخرى، وخاصة الألياف الغذائية والثيامين والكالسيوم وحمض الفوليك.

وبدون تخطيط دقيق، يمكن أن يكون النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أقل أيضا في هذه العناصر الغذائية. إذن كيف يمكنك التأكد من أنك تستهلك ما يكفي؟. إليك ما يجب البحث عنه - وبعض خيارات الكربوهيدرات المنخفضة والعالية.

- الألياف الغذائية ضرورية للحفاظ على انتظام وظيفة الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا الصحية في القولون.

مصادر الكربوهيدرات المنخفضة: السبانخ والتوت الطازج واللوز والقرنبيط.

مصادر عالية من الكربوهيدرات: الحبوب الكاملة والتفاح والحمص والبطاطا الحلوة.

- الثيامين أو فيتامين B1 ضروريان لتزويد أنسجة الجسم بالطاقة ويستخدمان في استقلاب الكربوهيدرات.

مصادر منخفضة الكربوهيدرات: التونة وبذور عباد الشمس ولحم البقر ومستخلصات الخميرة.

مصادر عالية من الكربوهيدرات: الأرز البني والفاصوليا السوداء والخبز الكامل والزبادي.

- الكالسيوم ضروري لعظام قوية.

مصادر منخفضة الكربوهيدرات: الجبن الصلب والسلمون المعلب واللوز والتوفو الصلب.

مصادر عالية من الكربوهيدرات: الزبادي والحليب والجبن الطري.

- حمض الفوليك ضروري للنمو ويستخدم لتصنيع الحمض النووي، الشفرة الجينية الخاصة بك. وتعتبر المدخولات الكافية مهمة بشكل خاص للنساء، حيث أن حمض الفوليك ضروري لمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الرضع أثناء الحمل.

مصادر الكربوهيدرات المنخفضة: الخضار الورقية الخضراء والأفوكادو والبروكلي والفول السوداني

مصادر عالية من الكربوهيدرات: خبز القمح الكامل وحبوب كاملة مدعمة وأرز بني وبرتقال.

وفي النهاية، إذا كنت تحب الكربوهيدرات وترغب في إنقاص الوزن، يمكنك ذلك. خطط لخفض استهلاكك من الكربوهيدرات عن طريق عدم تناول الأطعمة فائقة المعالجة والكثيفة الطاقة والفقيرة بالمغذيات (غير المرغوب فيها) مع الاستمرار في تناول الكربوهيدرات من الأطعمة الصحية.

يذكر أن التقرير أعد بمشاركة كلير كولينز، أستاذة فخرية في التغذية وعلم التغذية، وإيرين كلارك، باحثة ما بعد الدكتوراه، وريبيكا ويليامز، باحثة ما بعد الدكتوراه، من جامعة نيوكاسل.

المصدر: ساينس ألرت