خبير يحدد 10 أطعمة نحتاج إلى تناولها من أجل نمو شعر صحي وطويل

تماما مثل الجلد، تعد حالة الشعر علامة خارجية على الصحة الداخلية. وتتطلب الخلايا التي تتكون منها كل خصلة من الشعر إمدادا منتظما بالعناصر الغذائية الأساسية.

ومن أجل شعر صحي، يجب الحصول على الكمية المتوازنة من العناصر الغذائية الضرورية (البروتينات والفيتامينات والمعادن)، لتزويد الشعر بكل ما يحتاجه ليبقى لامعا وطويلا وقويا.

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وكشف خبير صحي عن 10 أطعمة مغذية يجب أن ندرجها في نظامنا الغذائي للحصول على شعر صحي، وتشمل:

سمك السالمون

يساعد سمك السلمون المليء بالأوميغا 3 في الحفاظ على لمعان الشعر.

ولا ينتج الجسم بشكل طبيعي هذه الدهون الصحية، لذا من المهم التأكد من الحصول عليها من الأطعمة والمكملات.

ولن تحافظ أوميغا 3 على لمعان الشعر فحسب، بل ستساعده أيضا على النمو ممتلئا وطويلا.

الزبادي اليوناني

يعد البروتين أحد أهم العناصر الغذائية التي يجب أن تحصل عليها عند نمو شعرك.

ويمثل فيتامين B5 (حمض البانتوثينيك) أحد مكونات الزبادي اليوناني الذي يساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس، ما يؤدي إلى نمو الشعر.

وهناك فائدة أخرى لهذا الفيتامين وهي أنه يمكن أن يساعد في منع ترقق الشعر، ما يساعد الشعر على أن يبدو كثيفا ومليئا بالحجم.

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السبانخ

تمتلئ هذه الأوراق الخضراء الداكنة بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية مثل فيتامين A والحديد وبيتا والكاروتين والفولات وفيتامين C.

وتعزز كل هذه العناصر الغذائية معا فروة رأس صحية وحتى شعرا أكثر صحة، لأنها تحافظ على خصلات الشعر ممتلئة بالرطوبة، وتعمل على تجنب التقصف.

الجوافة

هذه الفاكهة الاستوائية غنية أيضا بفيتامين C، ما يساعد على حماية الشعر من التكسر.

وفي كوب واحد من الجوافة، يمكنك أن تستهلك أكثر من 377 ملليغرام من هذا الفيتامين، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الكمية اليومية المقترحة.

الحبوب المدعمة

تحتوي الحبوب المدعمة على فيتامينات مضافة، ويمكن أن تكون مفيدة للشعر إذا كانت غنية بالحديد.

والأمر نفسه ينطبق على المعكرونة والحبوب وفول الصويا والعدس. كما أن لحم البقر والكبد والمحار والخضروات ذات الأوراق الداكنة المفضلة لدينا مليئة بالحديد أيضا.

وإذا كان جسمك يحتوي على كمية قليلة جدا من الحديد، فيمكن أن يؤدي النقص إلى تساقط الشعر، لذا تأكد من حصولك على جرعتك اليومية.

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الدواجن

يؤدي نقص البروتين إلى نقص نمو الشعر. ولمنع تساقط الشعر، عليك التأكد من تناول الدجاج قليل الدهن مثل الدجاج أو الديك الرومي.

البطاطا الحلوة

تساعد البطاطا الحلوة في إعادة شعرك إلى الحياة، حيث يحول الجسم مادة بيتا كاروتين المضادة للأكسدة الموجودة في البطاطا الحلوة إلى فيتامين A، ما يساعد على الحماية من الشعر الجاف والباهت.

يساعد فيتامين A هذا أيضا على إجبار فروة رأسك على إفراز الدهون، وهو زيت يمنع الشعر من الجفاف.

وتشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكاروتين الخضروات البرتقالية مثل الشمام أو المانغو أو اليقطين أو الجزر.

القرفة

قم بتتبيل الأطعمة المفضلة لديك بإضافة القرفة إليها للحصول على شعر صحي. حيث تساعد القرفة الدورة الدموية، ما يتيح جلب العناصر الغذائية والأكسجين إلى بصيلات الشعر.

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البيض

يمكن إضافة البيض إلى نظامك الغذائي اليومي لزيادة تناول البروتين والحديد.

ويعد البيض غنيا بالبيوتين، وهو عنصر غذائي يعزز نمو الشعر ويقوي الأظافر أيضا.

المحار

إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي، فمن المحتمل أن تعاني من تساقط الشعر ليس فقط من فروة رأسك ولكن من رموشك أيضا.

وتعتمد خلايا بناء الشعر على الزنك لتعمل وينمو شعرك. ويمكن العثور على الزنك، إلى جانب المحار، في سرطان البحر وجراد البحر والحبوب المدعمة ولحم البقر.

المصدر: ذي صن