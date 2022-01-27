من برودة اليدين والقدمين إلى شهوة الغرائب .. أعراض يعني ظهورها احتياج الجسم للحديد

يحتاج الجسم إلى الحديد لصنع الهيموغلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم.

ومن دون مستويات كافية من الحديد، لا تستطيع خلايا الدم الحمراء حمل الأكسجين بشكل فعال إلى أنسجة الجسم. وهناك عدة علامات للبحث عن نقص هذا المعدن.

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وتوضح مؤسسة "مايو كلينك": "في البداية، يمكن أن يكون فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفا لدرجة أنه يمر دون أن يلاحظه أحد. ولكن مع زيادة نقص الحديد في الجسم وتفاقم فقر الدم، تشتد العلامات والأعراض".

وقد يفتقر الشخص إلى الحديد في نظامه الغذائي ما يتسبب في الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وتشمل المصادر الغنية بالحديد في النظام الغذائي، اللحوم والمأكولات البحرية، ولهذا السبب قد يعاني بعض النباتيين من نقص الحديد، على الرغم من وجود طرق أخرى لإدراج الحديد في النظام الغذائي.

وتوضح مؤسسة "مايو كلينك" أن علامات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وأعراضه قد تشمل:

- التعب الشديد

- الضعف

- الجلد الشاحب

- ألم في الصدر، وسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس

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- صداع أو دوار أو دوخة

- برودة اليدين والقدمين

- التهاب أو وجع اللسان

- الأظافر الهشة

- شهوة الغرائب (متلازمة بيكا)، وهي اشتهاء تناول مواد لا تحتوي على أية قيمة غذائية، مثل الثلج أو النشا، أو تناول مواد غير غذائية مثل الأوساخ أو الورق.

- ضعف الشهية خاصة عند الرضع والأطفال المصابين بفقر الدم بسبب نقص الحديد

وسيختار بعض الأشخاص تناول مكملات الحديد إذا لم يحصلوا على ما يكفي من نظامهم الغذائي.

وإذا كنت تتناول مكملات الحديد، فلا تتناول الكثير لأن ذلك قد يكون ضارا، حيث أن الجرعات العالية جدا من الحديد يمكن أن تكون قاتلة، خاصة إذا تناولها الأطفال، لذلك احتفظ دائما بمكملات الحديد بعيدا عن متناول الأطفال.

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وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إن تناول 17 ملغ أو أقل في اليوم من مكملات الحديد من غير المرجح أن يسبب أي ضرر". مشيرة إلى أنه يمكن تناول جرعات أعلى في حال أوصى الطبيب بذلك.

ويشار إلى أن المكملات الغذائية متوفرة دون وصفة طبية ويمكن تناولها إذا لم تتمكن من الحصول على كمية كافية من الحديد من النظام الغذائي.

ومن الضروري مراجعة الطبيب لتشخيص الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بدلا من تناول مكملات الحديد دون معرفة السبب الحقيقي وراء الأعراض التي تعاني منها، حيث أنه وفقا ل"مايو كلينك" يمكن أن يكون تحميل الجسم بالحديد أمرا خطيرا لأن تراكم الحديد الزائد يمكن أن يتلف الكبد ويسبب مضاعفات أخرى".

وأوضحت المؤسسة الصحية: "يمكنك تعزيز امتصاص الجسم للحديد عن طريق شرب عصير الحمضيات أو تناول الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين C في نفس الوقت الذي تتناول فيه الأطعمة الغنية بالحديد".

المصدر: إكسبريس