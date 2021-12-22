طبيب روسي يتحدث عن رائحة كريهة يشعر بها المرضى في فترة ما بعد "كوفيد"

قال الطبيب الروسي للأمراض المعدية، إيليا أكينفييف، في مقابلة مع موقع URA.ru الروسي إن مَن قد تعافوا من مرض "كوفيد – 19" يمكن أن يعانون لمدة طويلة من اضطرابات في حاسة الشم .

إذ يحس المريض برائحة كريهة تشبه رائحة العفن.

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ومضى قائلا:" لا يمكن علاجها بالأدوية، ولا توجد قطرات أو حبوب تساعد على التخلص منها، وتعود حاسة الشم الطبيعية من تلقاء نفسها مع مرور الوقت فقط. لكن في بعض الأحيان يستغرق المرض 6 أشهر.

وأضاف قائلا: " لديّ مرضى لا يشكون من قلة الرائحة، بل أسوأ من ذلك فهم يشكون من روائح مرضية، أي أنهم لا يشمون روائح ذكية، بل كريهة فقط. حتى الزهور المفضلة لديهم يشعرون أنها برائحة كريهة تشبه رائحة العفن. ولا تساعدهم أي عقاقير على التخلص منها"،

وقد تم تأكيد رأي الطبيب، أكينفييف من قبل زميله، كبير أخصائيي الأمراض المعدية السابق في موسكو، نيقولاي ماليشيف الذي يرى أن هذا هو سبب التأثير السلبي للفيروس على الأوعية الدموية. ونظرا لوجودها في كل الأعضاء والأنسجة، فقد يتسبب ذلك في حدوث مضاعفات، بما فيها حاسة الشم. وحسب، ماليشيف، فقد سجلت عواقب أكثر سلبية بعد الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

المصدر: لايف