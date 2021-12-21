طبيب روسي يحدد من يحتاج إلى لقاح مضاد للمكورات الرئوية

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الالتهاب الرئوي البكتيري يقضي على حياة مليوني شخص سنويا.

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ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن الالتهاب الرئوي البكتيري يقتل مليوني شخص سنويا. واأهم عوامل الخطورة هي العمر والتدخين والأمراض المزمنة. ومن يعاني من هذه العوامل يزداد خطر وفاته بالالتهاب الرئوي بنسبة 30 بالمئة. لذلك على هؤلاء الأشخاص التطعيم ضد المكورات الرئوية.

ويضيف. هذا اللقاح ضروري جدا بالدرجة الأولى لمن يعاني من مشكلة في الطحال أو الذي خضع لعملية استئصال الطحال. وكذلك الذين يستخدمون غرسات صناعية (لتعويض ضعف السمع). لأن المكورات الرئوية يمكن أن تسبب التهاب السحايا والتهاب الأذن الوسطى.

ويقول، "عدد الذين يموتون بسبب المكورات الرئوية، أكبر من عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19". لذلك يجب على كل من تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وكذلك الأطفال الذين أعمارهم دون 19 عاما التطعيم ضد المكورات الرئوية. وأما الذين أعمارهم بين 19 و65 عام فإن التطعيم ضروري لمن يعاني منهم من السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني وأي مرض مزمن آخر.

المصدر: فيستي. رو