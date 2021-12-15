طبيب روسي يحذر من علامة خطيرة

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن تقلبات مستوى ارتفاع ضغط الدم خلال النهار، هو علامة تشير إلى ضرورة الاعتناء بالصحة.



ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن التقلبات المفاجئة في مستوى ارتفاع ضغط الدم خلال النهار يطلق عليها الأطباء مصطلح "ضغط الدم غير المستقر"، وهذه الحالة يلاحظها الأطباء عادة في بداية المرض.

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ويقول، "عندما لا تتعود مستقبلات الضعط ومستقبلات الكلى على هذا المستوى أو ذاك من الضغط ، فإنها تعتبره طبيعيا أو غير طبيعي".

ووفقا له، يجب الانتباه إلى اختلاف مستوى ارتفاع ضغط الدم عند الشخص في حالة الوقوف والجلوس والاستلقاء.

ويقول، "قد يكون مستوى ارتفاع ضغط الدم عند الشخص في حالة الاستلقاء 220\120 وفي حالة الوقوف 120\70 ملم عمود زئبق".

ويضيف، وهذا أمر معتاد للأشخاص الذين يعانون من الدوالي وكبار السن ومرضى السكري، لذلك في هذه الحالات يجب قياس مستوى ارتفاع ضغط الدم في أوضاع مختلفة.

ويقول، "عدم استقرار مستوى ارتفاع ضغط الدم هو إشارة لممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني وتخفيض الوزن واتباع نظام غذائي صحي والتقليل من استهلاك الملح، وحتى التفكير بتناول الأدوية".

ويؤكد مياسنيكوف في نفس الوقت، على ضرورة تناول الأدوية تحت اشراف الطبيب المختص لأنها "حالة حساسة جدا".

المصدر: نوفوستي