غينسبورغ: لقاح "سبوتنيك V" ينتج طيفا أوسع من الأجسام المضادة الواقية من الفيروس

قال رئيس مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن لقاح "سبوتنيك V"، بالمقارنة مع اللقاحات الأخرى يعزز إنتاج طيف أوسع من الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وشدد على أن ذلك، يجعل "سبوتنيك V"، أكثر فاعلية ضد سلالة "دلتا".

وأضاف غينسبورغ: "تم تصنيع سبوتنيك V، بطريقة جعلته يتفوق على اللقاحات الأخرى المستخدمة حاليا بشكل واسع في الاستخدام المدني. هذه اللقاحات جيدة أيضا، ولكنها تستهدف في المقام الأول مجموعة ضيقة من سلالات العامل المسبب لمرض كوفيد-19. أما سبوتنيك V، فيعطي مجموعة أوسع من الأجسام المضادة الواقية".

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وأوضح الخبير أنه توجد اختلافات بين بنية لقاحات mRNA وسبوتنيك V، فيما يتعلق بتصميم الجين الذي يشفر البروتين S.

وتابع غينسبورغ: "عندما يتم تحويل هذا البروتين بواسطة لقاح mRNA، فإنه يظل في حالة ثابتة. أما في حالة لقاحنا فيبقى بروتين S حرا، وهو يتنفس باستمرار. وبما أن الأمر كذلك، فإن طيف الأجسام المضادة المتكونة بفضل سبوتنيك V، يكون أوسع بكثير من طيف البروتين S المركب في حالة لقاحي Moderna و Pfizer. لذلك، يمكن القول إن اللقاح الروسي، يقي من سلالة دلتا بكفاءة أكبر".

ونوه بأنه في حالة سبوتنيك V، يتراوح هذا الرقم بين 83 و 90٪. بينما ووفقا لمصادر أجنبية، تحمي لقاحات mRNA من سلالة دلتا فقط في نصف الحالات تقريبا".

المصدر: تاس