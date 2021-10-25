طبيب يكشف متى نتوقف عن تناول المضادات الحيوية

أعلن الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف، أنه عند الإصابة بالسعال والتهاب الشعب الهوائية الفيروسي، يجب الامتناع عن تناول المضادات الحيوية.

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ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن فعالية المضادات تتوقف وينخفض تأثيرها عند تناولها دون انضباط.

ويقول، "إذا كان الشخص يعاني من التهاب في الحلق، أومن التهاب الشعب الهوائية لا يحتاج إلى تناول المضادات الحيوية. بل عليه الانتظار، والسماح لأدوية علاج السعال الوقت اللازم لإظهار مفعولها. فقد لا يكون الشخص مصابا بالتهاب الشعب الهوائية الفيروسي. لأنه غالبا ما تكون إصابته غير معدية".

ويؤكد مياسنيكوف، على أن المضادات الحيوية لا تفيد في علاج التهاب الجيوب الأنفية.

ويقول، "يمكن تناول المضادات الحيوية خارج المستشفى عندما يكون الشخص مصابا بالتهاب اللوزتين ودرجة حرارته تصل إلى 40 درجة مئوية، كوسيلة للوقاية من أمراض القلب، وعندما يكون لديه عدوى في الأعضاء التناسلية أو التهاب رئوي، ويتعالج في المنزل".

ويضيف، عموما المضادات الحيوية ليست مناسبة للعلاج الأساسي لالتهاب الشعب الهوائية.

المصدر: نوفوستي