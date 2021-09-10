شبكة لخلايا الأعصاب الاصطناعية تتنبأ في عواقب خطيرة لـ"كوفيد – 19"

اخترع العلماء الروس شبكة خاصة لخلايا الأعصاب الاصطناعية بمقدورها التنبؤ في خطورة جريان مرض "كوفيد – 19" لدى مريض أصيب للتو بـ"فيروس كورونا".

وقال أحد أصحاب الدراسة بهذا الشأن نائب مدير جامعة "نيجني نوفغورود" الروسية الحكومية، ميخائيل إيفانتشينكو في مقال نشره في مجلة Frontiers in Immunology قال إن من المهم جدا معرفة علامات رئيسية تؤثر على خطورة جريان المرض.

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وشارك في تجربة إعداد شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية 60 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما نقلوا إلى المستشفى في الفترة ما بين مايو وأغسطس عام 2020 بعد تأكيد إصابتهم بـ"كوفيد – 19"وهم مصابون بفيروس كورونا مختلف الخطورة.

وقام الأطباء وغيرهم من العاملين في المستشفى بمراقبة هؤلاء. ودرس الأطباء كذلك كيفية تأثير فيروس كورونا على 50 مؤشرا أحيائيا في جسم كل مريض.

واستفاد العلماء من المعلومات التي حصلوا عليها لتعليم شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية والتعرف على عوامل تؤثر كثيرا على خطورة جريان المرض. وتمكنت شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية نهاية المطاف من التنبؤ في حدة مرض فيروس كورونا بنسبة 83% وذلك باستخدام 8 مؤشرات أحيائية فقط.

وقد اخترع العلماء بناء على نتائج دراستهم تطبيقا خاصا للهاتف الذكي يساعد في حساب احتمال الجريان الخطير لمرض "كوفيد – 19"حيث يمكن للمستخدمين إيجاد تطبيق "حاسوب خطورة "كوفيد – 19" على منصة "أندرويد" وإدخال نتائج فحص المؤشرات الأحيائية المذكورة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا